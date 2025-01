Le Groupe Algam, spécialiste mondial de la distribution d’instruments de musique, de matériel audio, de vidéo et de lumière, et également fabricant des guitares Lâg et des pianos Pleyel.

Dans le cadre de son développement, recherche un(e):

Brand Developer Audio

Rattaché(e) à la Direction commerciale Gaffarel et en étroite collaboration avec la Division Commerciale Algam Enterprise Pro-Audio Vidéo, vous avez pour mission de développer les ventes de produits Audio en France auprès d’un réseau de magasins, de prestataires son et loueurs en détectant les nouvelles opportunités et leviers de croissance.

Vos principales missions :

Gestion des relations avec les fournisseurs des marques gérées,

Référencement des produits (définition des gammes, création des fiches produits…),

Achats (prévisions d’achat, négociation des prix…),

Identification des prospects prestataires son, loueurs et revendeurs sur l’ensemble du territoire français,

Analyse des besoins des cibles commerciales identifiées,

Présentations techniques et démos des lignes produits,

Identification/détection des projets d’investissement en amont et chiffrage avec l’appui des équipes commerciales Gaffarel et Algam Enterprise,

Relations avec les prescripteurs potentiels (influenceurs, ingénieurs du son…),

Développement de campagnes marketing avec l’appui des Marketing Managers Algam,

Veille sur les produits, le marché, la concurrence.

Votre profil :

De formation supérieure commerciale ou technico-commerciale, vous bénéficiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire, idéalement dans le secteur de la vente de produits audiovisuels professionnels.

Vous êtes capable de prendre en main rapidement le marché et l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et vous êtes rodé(e) au reporting.

Vous savez préparer et réaliser de manière professionnelle, des présentations et démonstrations de produits et matériel.

Organisé(e), rigoureux(se) et pugnace, vous faites preuve de réactivité et d’une véritable intelligence relationnelle.

Pour ce poste, un anglais courant est nécessaire.

Ce poste implique des déplacements très fréquents, en France principalement.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où il fait bon vivre, des projets passionnants, un environnement de travail stimulant et une équipe bienveillante ? Envoyez-nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail

Des horaires de bureau du lundi au vendredi

Des journées de RTT

Une carte titres restaurant

Une prime d’intéressement et participation

Un CSE proposant de multiples avantages

Une salle de sport en entreprise

La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs



Contrat : CDI

Rémunération : selon profil et expérience

Démarrage : dès que possible

Lieu de travail : Thouaré (44)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net