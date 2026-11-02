Algam Enterprise France recherche un(e) :

Brand Manager Audiovisuel

Rattaché(e) à la Direction des achats, vous êtes l’ambassadeur(drice) des marques internationales qui vous sont confiées.

Vos principales missions :

Gestion des relations avec les fournisseurs des marques gérées (gestion et analyse de la performance, reportings…),

Gestion des achats (déterminer les prévisions d’achat, prévoir les commandes, suivre les tarifs, …),

Gestion de l’offre : référencement des produits (ERP et PIM) et des fournisseurs, maintien des fiches produits à jour dans nos différents supports web

Coordination de la stratégie de marque avec les équipes marketing, techniques et commerciales,

Définition et positionnement stratégique des produits, construction des offres,

Définition des business plans adaptés au marché français,

Définition et coordination de l’ensemble des opérations de promotion des produits,

Développement d’outils d’aide à la vente,

Veille sur les produits, le marché, la concurrence.

Votre profil :

De formation commerciale, marketing et/ou technique, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans le secteur de la distribution.

Véritable passionné(e), vous avez une bonne connaissance des différents types de matériel audiovisuel et des acteurs du marché sur lequel nous évoluons.

Orienté(e) business, à l’aise avec les chiffres et les statistiques, vous maitrisez les principaux indicateurs commerciaux.

Un Anglais courant est indispensable pour ce poste.

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail

Des horaires de bureau du lundi au vendredi

Des journées de RTT

Une carte titres restaurant

Une prime d’intéressement et participation

Un CSE proposant de multiples avantages

Une salle de sport en entreprise

La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Contrat : CDI

Horaires : Horaire journée – 38H avec RTT

Rémunération : Selon profil et expérience

Démarrage : Dès que possible

Lieu de travail : Thouaré sur Loire (Nantes – 44)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net