Algam Enterprise France recherche un(e) :
Brand Manager Audiovisuel
Rattaché(e) à la Direction des achats, vous êtes l’ambassadeur(drice) des marques internationales qui vous sont confiées.
Vos principales missions :
- Gestion des relations avec les fournisseurs des marques gérées (gestion et analyse de la performance, reportings…),
- Gestion des achats (déterminer les prévisions d’achat, prévoir les commandes, suivre les tarifs, …),
- Gestion de l’offre : référencement des produits (ERP et PIM) et des fournisseurs, maintien des fiches produits à jour dans nos différents supports web
- Coordination de la stratégie de marque avec les équipes marketing, techniques et commerciales,
- Définition et positionnement stratégique des produits, construction des offres,
- Définition des business plans adaptés au marché français,
- Définition et coordination de l’ensemble des opérations de promotion des produits,
- Développement d’outils d’aide à la vente,
- Veille sur les produits, le marché, la concurrence.
Votre profil :
- De formation commerciale, marketing et/ou technique, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans le secteur de la distribution.
- Véritable passionné(e), vous avez une bonne connaissance des différents types de matériel audiovisuel et des acteurs du marché sur lequel nous évoluons.
- Orienté(e) business, à l’aise avec les chiffres et les statistiques, vous maitrisez les principaux indicateurs commerciaux.
- Un Anglais courant est indispensable pour ce poste.
Nous vous offrons :
- Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail
- Des horaires de bureau du lundi au vendredi
- Des journées de RTT
- Une carte titres restaurant
- Une prime d’intéressement et participation
- Un CSE proposant de multiples avantages
- Une salle de sport en entreprise
- La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs
Contrat : CDI
Horaires : Horaire journée – 38H avec RTT
Rémunération : Selon profil et expérience
Démarrage : Dès que possible
Lieu de travail : Thouaré sur Loire (Nantes – 44)
Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net