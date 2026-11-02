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Brand Manager Audiovisuel

par | 2 Nov 2026 | Non classé

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Algam Enterprise France recherche un(e) :

Brand Manager Audiovisuel

Rattaché(e) à la Direction des achats, vous êtes l’ambassadeur(drice) des marques internationales qui vous sont confiées.

Vos principales missions :

  • Gestion des relations avec les fournisseurs des marques gérées (gestion et analyse de la performance, reportings…),
  • Gestion des achats (déterminer les prévisions d’achat, prévoir les commandes, suivre les tarifs, …),
  • Gestion de l’offre : référencement des produits (ERP et PIM) et des fournisseurs, maintien des fiches produits à jour dans nos différents supports web
  • Coordination de la stratégie de marque avec les équipes marketing, techniques et commerciales,
  • Définition et positionnement stratégique des produits, construction des offres,
  • Définition des business plans adaptés au marché français,
  • Définition et coordination de l’ensemble des opérations de promotion des produits,
  • Développement d’outils d’aide à la vente,
  • Veille sur les produits, le marché, la concurrence.

Votre profil :

  • De formation commerciale, marketing et/ou technique, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans le secteur de la distribution.
  • Véritable passionné(e), vous avez une bonne connaissance des différents types de matériel audiovisuel et des acteurs du marché sur lequel nous évoluons.
  • Orienté(e) business, à l’aise avec les chiffres et les statistiques, vous maitrisez les principaux indicateurs commerciaux.
  • Un Anglais courant est indispensable pour ce poste.

Nous vous offrons :

  • Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail
  • Des horaires de bureau du lundi au vendredi
  • Des journées de RTT
  • Une carte titres restaurant
  • Une prime d’intéressement et participation
  • Un CSE proposant de multiples avantages
  • Une salle de sport en entreprise
  • La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Contrat : CDI

Horaires : Horaire journée – 38H avec RTT

Rémunération : Selon profil et expérience

Démarrage : Dès que possible

Lieu de travail : Thouaré sur Loire (Nantes – 44)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net

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