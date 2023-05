Le Groupe Algam est un des leaders mondiaux de la distribution d’instruments de musique, de matériel audio, vidéo et de lumière. Il est également fabricant des guitares Lâg et des pianos Pleyel. Dans le cadre de son développement, Algam recherche un(e) : Brand Manager.

Rattaché(e) à la Direction commerciale concernée, vous êtes l’ambassadeur(drice) des marques qui vous sont confiées.

Vos principales missions :

Gestion des relations avec les fournisseurs des marques gérées • Référencement des produits (définition des gammes, création des fiches produits…) • Définition et positionnement stratégique des produits, construction des offres • Achats (détermination des prévisions d’achat, négociation des prix…) • Suivi des stocks • Suivi du budget alloué aux marques gérées • Veille sur les produits, le marché, la concurrence.

Votre profil :

De formation commerciale ou technique, vous êtes à l’aise avec les chiffres et les statistiques • Vous maîtrisez les principaux indicateurs commerciaux • Véritable passionné(e), vous avez une bonne connaissance du marché des instruments de musique, de ses acteurs et des produits • La connaissance technique des produits audio et Home Studio est indispensable ainsi qu’un anglais courant.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où il fait bon vivre, des projets passionnants, un environnement de travail stimulant et une équipe bienveillante ? Envoyez-nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail • Des horaires de bureau du lundi au vendredi • Des journées de RTT • Une carte titres restaurant • Une prime d’intéressement et participation • Un CSE proposant de multiples avantages • Une salle de sport en entreprise • La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs.

Contrat : CDI Rémunération : selon profil et expérience • Démarrage : dès que possible • Lieu de travail : Thouaré (44)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net