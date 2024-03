BSS Soundweb OMNI

20 ans après Soundweb London, la série OMNI rebat les cartes en associant processing et extensions d’E/S flexibles, audio en réseau Dante/AES67, moteur de script intégré développé par AMX et vaste bibliothèque d’objets de traitement, notamment pour la lecture de médias ou la VoIP.

La plateforme est gérée par AVX Architect et AVX Control pour offrir la flexibilité d’un DSP centralisé ou distribué, pour choisir la topologie appropriée pour chaque installation. À ce jour, quatre produits sont annoncés. Deux processeurs 2U de respectivement 254×254 et 512×512, ainsi que deux interfaces d’entrées sorties acceptant l’analogique micro et ligne, l’AES3 et le Dante/AES67, via une carte développé spécifiquement par Harman sous licence Audinate.

Des GPIO configurables complètent l’ensemble. Laurent Delenclos nous en a fait la démonstration, l’ergonomie de configuration de l’ensemble est extrêmement simple et bien pensée.