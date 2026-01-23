À la rentrée 2026, SAE Institute propose un BTS Métiers de l’Audiovisuel sur ses campus de Toulouse, Bordeaux et Lyon. Le programme combine formation technique et pratique professionnelle, avec deux options : Son (captation, mixage, post-production) et Image (cadrage, lumière, étalonnage).

Les étudiants réalisent dès la première année des projets concrets encadrés par des professionnels et effectuent un stage obligatoire de 8 à 12 semaines.

Le cursus prépare aux métiers en évolution de l’audiovisuel, en intégrant les nouvelles technologies et formats. Ce BTS d’État ouvre l’accès à la formation post-bac avec un diplôme reconnu et professionnalisant.