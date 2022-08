Buckingham Palace en Caméo

Les Anglais ont récemment célébré la 70e année de règne de la reine Elizabeth II. 22 000 spectateurs étaient réunis devant trois scènes face à Buckingham Palace à Londres, tandis que 13,4 millions d’autres ont suivi l’événement en direct sur la BBC et les chaînes internationales. Pour l’éclairage des scènes principales, Version 2 Lights a livré plus de 600 projecteurs Cameo. Au total, 62 x OTOS H5, 156 x ZENIT W600, 392 x Flat Pro 7 G2 et 72 x Flat Pro 12 G2 ont mis en scène ce lieu mythique et le design d’éclairage a été conçu par Nigel Catmur. Les OTOS H5, ont joué un rôle central dans la mise en scène visuelle de ce jubilé. Placés sur des podiums à traverses hautes, ils ont sublimé l’action sur scène et illuminé le ciel de faisceaux. ■