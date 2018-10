Jean-Dominique Malgoire a été nommé au poste de sales manager France le 1er juillet 2018. Au sein du groupe Adam Hall depuis une décennie, Jean-Dominique Malgoire fut en charge du développement commercial sur tout le territoire français avant de se dédier plus spécifiquement au sud du pays. Il a pour mission de définir et superviser la stratégie commerciale avec son équipe et continuera aussi d’être présent sur le terrain. ■