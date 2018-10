Plus discrets que les Bleus mais tout aussi présents sur le terrain, les douze systèmes Freespeak de Clear-Com (un par stade) ont permis d’offrir une excellente communication aux équipes techniques et de production avec une parfaite couverture des stades, incluant le tunnel d’entrée des joueurs, ainsi que le stade et la zone broadcast (reliée en fibre avec un splitter). ■