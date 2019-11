Les installateurs seront comblés avec le module RJ45 Cat.6a (10 Gbit) de Sommer Cable au format Keystone Snapin. Celui-ci se monte sans outillage, se prête aux applications PoE et est disponible en kit de huit ou en unités simples, avec couvercle anti-poussière et serre-câble. De plus, ce module est intégré au programme de vérification (GHMT), gage d’un standard de qualité maximum. ■