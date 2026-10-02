Conçu pour répondre aux exigences des environnements de tournée, de broadcast et de l’événementiel, le K12RM associe une fiabilité maximale, une grande flexibilité et une transmission fiable des signaux audionumériques et analogiques. Basé sur le câble multicore OmniLIVE d’une impédance caractéristique de 110 Ω, son blindage efficace garantit une transmission des signaux sans interférences, même dans les conditions d’exploitation les plus exigeantes. Équipé de connecteurs RMP 37p avec contacts plaqués or, le système assure une connexion fiable et durable. Une fois raccordé ou lorsque les capuchons de protection sont en place, le système atteint un indice de protection IP67.