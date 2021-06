CÂBLE D’INSTALLATION UHD-HDMI SOMMERCABLE

Avec sa fibre optique haute performance et sa gaine High-flex, le câble est équipé de fiches robustes tout en métal de Hicon et d’une électronique haut de gamme fabriquée en Allemagne. Avec son diamètre de 4 mm, ce câble discret peut être posé pratiquement partout. Il est apte à l’utilisation dans les environnements exposés aux rayonnements radioélectriques. Sur le destinataire (écran, vidéoprojecteur, TV), la fiche ultra-compacte Mikro-HDMI (type D) permet une insertion dans des conduites ou chemins de câbles. L’accessoire d’insertion clipsable inclus (13,7 x 10,14 mm) assure une protection supplémentaire du connecteur et permet une installation facile et sûre. ■