Câble étanche SC-Aqua Marinex Astral LLX 1.13/5.0

Les câbles standard avec gaine PVC ne sont pas résistants aux rayons UV, ils ne sont pas étanches à l’eau transversale et l’humidité suinte à l’intérieur du câble ; ils ne sont pas discrets et n’offrent aucune protection contre les rongeurs ou les excréments caustiques des oiseaux. Le câble SC-Aqua Marinex Astral LLX 1.13/5.0 est construit afin que ces agressions soient rendues aussi difficiles que possible. Sommercable utilise une gaine dure et robuste Aqua Marinex Pur, et le câble est renforcé par une tresse en aramide quasi imperméable. Le câble offre d’excellentes valeurs d’atténuation et une qualité de transmission TVHD supérieure grâce à son blindage raffiné. ■