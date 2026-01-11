Le câble microphone SC-Aqua Marinex Aramid Mikro14 de Sommer Cable est conçu pour une installation permanente en milieu immergé jusqu’à 20 m, grâce à une bande interne anti-infiltration et à une compatibilité IP67 avec les connecteurs HI-MARLIN. Son diamètre de 6,2 mm facilite l’usage avec des XLR standard, tandis que la gaine extérieure résiste à l’eau de mer, aux UV et aux agents microbiens. Les fibres d’aramide assurent un soulagement de traction et renforcent la protection mécanique. Son impédance caractéristique de 110 ohms en fait un câble adapté aux transmissions AES/EBU et DMX en environnements humides ou submersibles.