sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Câble Immersible 110 ohms

11 Jan 2026 | News Divers

28 SONOMAG;NEWS;SOMMER CABLE IMMERSIBLE 20METRES 110OHMS

Le câble microphone SC-Aqua Marinex Aramid Mikro14 de Sommer Cable est conçu pour une installation permanente en milieu immergé jusqu’à 20 m, grâce à une bande interne anti-infiltration et à une compatibilité IP67 avec les connecteurs HI-MARLIN. Son diamètre de 6,2 mm facilite l’usage avec des XLR standard, tandis que la gaine extérieure résiste à l’eau de mer, aux UV et aux agents microbiens. Les fibres d’aramide assurent un soulagement de traction et renforcent la protection mécanique. Son impédance caractéristique de 110 ohms en fait un câble adapté aux transmissions AES/EBU et DMX en environnements humides ou submersibles.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...