CÂBLE MICRO AES/EBU SC-SILVER STAGE

Pour le SC-Silver Stage, Sommer Cable n’utilise que des brins en cuivre classe 6N (OFC 99,9999 %) torsadés à pas court, raffinés et lissés avec l’alliage d’argent de la meilleure qualité (935/1000). Le SC-Silver Stage (2 x 0,22 mm²) a une gaine extérieure flexible et robuste de 6,4 mm d’épaisseur, fabriquée d’un composite de PVC insensible à la température. Il possède un isolant de conducteur extrudé sous gaz et lissé. Offrant un son très clair et transparent, il est approprié comme câble symétrique haut de gamme pour des microphones, tables de mixage et baies de patch en studio et sur scène. Grâce à son impédance caractéristique de 120 ohms, il reste dans les tolérances AES/EBU. Le câble est disponible au mètre ou équipé de XLR. ■