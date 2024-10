Le câble patch vidéo BNC SC-Vector PLUS 0.8L/3.7DZ (V8GX-) dispose d’un double blindage CU qui garantit une couverture à 100 % contre les interférences. L’isolation est en PE cellulaire résistant à faible atténuation (3,7 mm), avec un conducteur intérieur de 0,7 mm (19 brins CU de 0,16 mm). La gaine extérieure (6,1 mm) est en matériau PUR résistant aux entailles, froid, chaleur et UV. Il est équipé de connecteurs BNC UHD Neutrik rearTWIST, optimisés pour signaux 4K et 8K, pour une faible atténuation. Alternativement, il existe une version avec des connecteurs BNC HICON-6G (V86G-), idéale pour le broadcast. Des longueurs standard ou personnalisées sont aussi disponibles.