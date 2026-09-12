Le SC-Octave Tube Stereo Sommercable a été conçu pour des microphones stéréo à lampes comme l’AKG C24 ou les modèles SM de Neumann. Il regroupe huit conducteurs. Les quatre conducteurs audio de la paire stéréo sont faits chacun de 72 brins ultrafins et garantissent une transmission linéaire tout en offrant une flexibilité exceptionnelle. Ils sont complétés par deux conducteurs de commande, un conducteur d’anode et un autre pour la tension de chauffage. Le câble répond ainsi même aux exigences complexes des environnements de studio modernes. Le SC Octave Tube est disponible au mètre ainsi que sous forme de cordons. Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande.