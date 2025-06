Ce câble CAT est le choix idéal pour des réseaux à haut débit. Le câble CAT.8.2 offre une sécurité maximale grâce à sa gaine sans halogènes LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Il répond aux exigences strictes de la CPR classe de protection incendie B2ca et est conforme aux normes IEC 60332-1-2 et IEC 60754-1/2. Il est compatible avec les connecteurs GG45 et AR45 en plus de l’interface RJ45 standard, ce qui offre une flexibilité supplémentaire. Le câble répond aux exigences des classes d’application 1 et 2 (CAT8.1 et CAT8.2), donc une longueur de lien de 30 m maximum. Il est en outre rétrocompatible avec les classes de réseau inférieures, CAT.7a, CAT.7, CAT.6a, CAT.6, CAT5e et CAT.5.