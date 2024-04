Câble vidéo UHD SC-Vector Plus 0,8L/3,7DZ

Le câble vidéo SC-Vector Plus 0,8L/3,7DZ UHD de Sommer cable utilise deux blindages tressés en cuivre étamé pour une protection complète contre les interférences externes. Il se compose d’un diélectrique plus compact pourvu d’une isolation PE et d’une mousse robuste à faible atténuation de 3,7 mm. Son âme centrale est constituée de 19 brins de 0,16 mm pour une section de 0,70 mm². Ce modèle témoigne d’une belle performance compte tenu de son petit diamètre extérieur de 6,1 mm dans une gaine PUR résistante aux entailles, à la chaleur et aux UV, flexible au froid et sans PVC pour éviter les gaz toxiques en cas d’incendie. Une construction qui lui assure une longévité à toute épreuve.