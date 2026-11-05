Le point à point polyvalent

En nos temps du tout numérique, il peut sembler anachronique de constater une réelle dynamique de développement de solutions dans un univers patrimonial s’il en est, à savoir le câblage point à point. Pourtant, force est de constater qu’avec la multiplication de entrées et des sorties, ce câblage reste plus que jamais une préoccupation du quotidien. Et les solutions lui simplifiant la vie sont toujours les bienvenues.

’écosystème que nous allons décrire est basé sur l’utilisation des câbles RJ45. Ces modèles à quatre paires torsadées (QTP pour Quad Twisted Pair), sont aujourd’hui très largement répandus dans nos univers de l’audiovisuel, en intégration comme en événementiel. Ils sont le format le plus fréquent dans les architectures des réseaux numériques Ethernet, où transitent nos données multiplexées, extraites ensuite suivant les besoins pour produire du son, de l’image, des informations de commande…

Issus du monde de l’informatique, les câbles QTP sont fiables et bon marché. Leur seul défaut pour le monde de la prestation restait la relative fragilité des gaines et connecteurs RJ45, aussi appelés 8p8c. Sujet dont se sont emparés depuis longtemps les fabricants, qui ont rapidement proposé des solutions à l’épreuve des rudesses de notre quotidien, les gaines polyuréthane et les fiches etherCON étant de bons exemples d’adaptation.

Disponibles dans des formats robustes et très utilisés en AV donc, les câbles Ethernet sont très répandus dans les parcs des prestataires et loueurs, et disponibles à des tarifs de location avantageux.

Sur ce câble Klotz RamCAT5, le fabricant a choisi d’utiliser des connecteurs Seetronic et d’y associer

des bouchons de protection. Deux manchons thermorétractables permettent d’ajouter une identification. Existant en longueurs de 0,3 à 70 m, c’est une référence taillée pour la route.

Des capacités étendues

Aptes à transmettre des flux de données numériques à haut débit et sur de longues distances, les câbles QTP ont donné des idées aux exploitants. Serait-il possible de les utiliser pour transmettre, dans les mêmes conditions de sécurité, de souplesse et de qualité, des signaux électriques autres que ceux des données numériques des réseaux ?