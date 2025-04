La société suisse Enova Solutions présente sa gamme de câbles EnovaNxt. La technologie True Mold intègre connecteurs et câbles dans une conception unifiée. Contacts plaqués or, surmoulage, bague de codage interchangeable et fabrication autrichienne, ces câbles offrent une protection supérieure contre la poussière et l’eau pour les applications de scène.

www.lamajeur.net/enovanxt