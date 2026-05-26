sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Câbles EnovaNxt

26 Mai 2026 | News Divers

27 SONO MAGAZINE NEWS AUDIOSUD CABLESENOVANXT

Audio Sud, distributeur officiel, présente la gamme de câbles EnovaNxt, conçue pour répondre aux contraintes du terrain. CAT6A, un produit de dernière génération, intègre la technologie True Mold, pour une construction monobloc renforcée et résistante aux usages scéniques.
Les DMX Premium sont conçus selon la norme AES/EBU avec une impédance de 110 Ω, un blindage optimisé et des connecteurs XLR cinq broches plaqués or, afin d’assurer une transmission stable.
Le câble instrument Relax Angle, équipé d’un connecteur coudé à 100°, facilite l’ergonomie et limite les contraintes mécaniques. La fabrication est assurée en Europe.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...