Audio Sud, distributeur officiel, présente la gamme de câbles EnovaNxt, conçue pour répondre aux contraintes du terrain. CAT6A, un produit de dernière génération, intègre la technologie True Mold, pour une construction monobloc renforcée et résistante aux usages scéniques.
Les DMX Premium sont conçus selon la norme AES/EBU avec une impédance de 110 Ω, un blindage optimisé et des connecteurs XLR cinq broches plaqués or, afin d’assurer une transmission stable.
Le câble instrument Relax Angle, équipé d’un connecteur coudé à 100°, facilite l’ergonomie et limite les contraintes mécaniques. La fabrication est assurée en Europe.
Câbles EnovaNxt
Audio Sud, distributeur officiel, présente la gamme de câbles EnovaNxt, conçue pour répondre aux contraintes du terrain. CAT6A, un produit de dernière génération, intègre la technologie True Mold, pour une construction monobloc renforcée et résistante aux usages scéniques.
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