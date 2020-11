CÂBLES ÉTANCHES SOMMERCABLE AQUA MARINEX

Equipés d’une tresse de fibres d’aramide, ces câbles résisteront à toutes les conditions météorologiques et environnementales. Les Aqua Marinex sont adaptés à l’installation sous-marine permanente jusqu’à une profondeur de 50 m. Une gaine Pur, une bande qui bloque l’eau, minimise l’infiltration et empêche la propagation longitudinale en cas de dommage aux câbles, tandis que la protection d’étanchéité radiale retient la propagation d’eau dans les couches isolantes intérieures. Des connecteurs appropriés dans les degrés de protection IP44 et IP67 ainsi que des solutions prêtes à être raccordées complètent la gamme. ■