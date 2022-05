Le câble RJ pour les signaux audio analogiques

Qui peut le plus, peut le moins. Un câble analogique se doit de pouvoir transférer un signal d’une fréquence maximale de 20 kHz, la fréquence la plus élevée que certains d’entre nous seraient capables de percevoir. Autant dire qu’on se situe là dans des débits ultra confortables par rapport aux 100 MHz de bande passante du CAT 5e.

S’il est donc largement possible d’utiliser du câble RJ pour transférer de la modulation analogique, quel intérêt cela peut-il dont avoir ? Question d’ergonomie, de matériel disponible dans le parc, de configuration… Une liaison RJ réalisée avec un câble de qualité peut faire transiter quatre signaux symétriques sur une longueur pouvant atteindre une centaine de mètres. Pas mal, non ?

Aux extrémités du câble, des adaptateurs RJ vers XLRs assurent la conversion.

Qu’en est-il de la diaphonie induite entre ces quatre paires torsadées proches les unes des autres ? Des mesures effectuées par différents fabricants ont montré une isolation des signaux analogiques supérieure à 100 dB à 10 kHz, un résultat excellent.

Le câble RJ pour les signaux audionumériques AES EBU

Comme en audio analogique, les connecteurs typiques sont en XLR3. Les mêmes boîtiers de conversion peuvent être utilisés et le même type de liaison établi via un câble Ethernet.

En revanche, une liaison AES EBU sur paire symétrique permettant de transmettre deux canaux, c’est jusqu’à huit signaux qu’il est possible de transférer par câble Ethernet.

En termes de débit et de distance associée, un signal AES EBU deux canaux, à 192 kHz et 24 bits, correspond à un débit de 192 000 x 24 x 2 = 9,21 MHz, ce qui reste une valeur faible au regard des capacités des câbles Ethernet.

Le câble RJ pour le réseau Dante

Audinate, le développeur du Dante, n’a pas la folie des grandeurs. Il préconise du CAT 5e ou du CAT 6 dans une configuration contenant des maillons en Ethernet gigabit – la norme, tout en indiquant que le CAT 5 reste tout à fait utilisable en 100 Mbps.

Le CAT 5e, suivant ses spécifications, pourra véhiculer un réseau Dante sur une distance pouvant atteindre 100 m. Beaucoup de conditionnel dans cette phrase ; les performances dépendent en effet largement de la qualité du câble, de celles des connexions, et de l’environnement de travail. Recourir par prudence à un CAT 6 est ainsi recommandé. Et pour éviter toute mauvaise surprise, Audinate préconise, pour des distances de liaison supérieures à 70 m, de basculer sur de la fibre optique.

Le câble RJ pour le DMX

De la même façon que les signaux audio analogiques et numériques peuvent être transmis par des câbles Ethernet, le DMX peut bénéficier de cette opportunité.

Quatre paires torsadées sont disponibles, jusqu’à quatre univers DMX peuvent donc être transmis simultanément. Le câble utilisé va compter une fiche RJ45 à une extrémité et des XLR à l’autre, câblées directement ou via un boîtier de distribution. En termes de longueur utile, on préserve avec du câble de qualité les 300 m des liaisons DMX.