À 38 ans, Thomas Heys est un artiste qui propose des dessins détaillés et humoristiques, reflétant ses passions et ses expériences, tout en se documentant minutieusement. Ces images contiennent de nombreuses références publiques ou parfois plus personnelles, et vous découvrez ici le troisième volet, orienté vers le monde du spectacle.

Thomas a toujours dessiné, influencé par son grand frère et les bandes dessinées de Fluide Glacial que lisait son beau-père (Coyote, Gotlib, et compagnie). Il a découvert le monde de la musique en travaillant à 14 ans dans un magasin de pianos, puis s’est orienté vers un bac général avec option arts plastiques. Il a par la suite enrichi ses connaissances en histoire de l’art grâce à un professeur inspirant, Pierre Charton. Après un passage à la fac d’arts plastiques de Paris, il a travaillé et continué à dessiner dans ses moments libres.

Nous avons été séduits par l’idée de publier son travail, invitant ainsi nos lecteurs à trouver les références et personnages décrits dans la liste suivante. Armez-vous de vos lunettes et prévoyez un peu de temps… Mais surtout, amusez-vous bien !

500e SONO Mag

Colibri

Freddie Mercury

Lucky Luke et les Dalton

Dark Vador

Les Daft Punk

Dupont et Dupond

5 flèches

Gizmo

Charlie

Arrosoir

Idéfix

Robocop

Robin des Bois

3 bateaux en papier

Smiley

Spider-Man

Krang

Rick et Morty

Grille-pain

2 aliens

Dauphin

5 bouteilles

Trio jazz

Tortue romaine

Surfeuse

Prise de courant

Drapeau britannique

Comment s’appelle le bateau pirate ?

Cliquer sur l’image pour l’agrandir