CADEAUX D’ENTREPRISES AUX CLIENTS

Peut-on offrir des cadeaux à ses clients et bénéficier d’une déduction fiscale ? Oui, ceux-ci sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise s’ils sont offerts dans l’intérêt de la bonne marche ou du développement de l’entreprise. Toutefois, si le montant de ces cadeaux dépasse 3 000 €/an, une déclaration (n° 2067 pour les sociétés et cadre F de l’annexe n° 2031 pour les entreprises individuelles) devra être effectuée. Par ailleurs, l’entreprise sera autorisée à récupérer la TVA sur tout cadeau dont le prix de revient ou d’achat ne dépasse pas 69 € par an et par bénéficiaire.