CAHIER TECHNIQUE #2 Les basses électriques

Différentes configurations d’ampli pour basses existent, disposant d’un ou plusieurs hautparleurs. Certains modèles ont plusieurs voies ; graves et aiguës, et autant de haut-parleurs. Les principes de base de positionnement des micros peuvent s’inspirer de ceux admis pour les amplis de guitares. Mais les micros choisis sont différents, et il est fréquent que le son direct de l’instrument soit aussi utilisé dans le mixage. On a alors le choix d’insérer une DI entre la basse et l’ampli, ou, quand c’est possible, de récupérer la sortie ligne de l’ampli de l’instrument. Par ce biais, on dispose du son de l’instrument « teinté » de la couleur des circuits électroniques et des corrections timbrales, voire des effets ajoutés par le musicien.

Sans sortie ligne, il est possible d’insérer une DI spécifique capable d’accepter le signal puissant de la sortie d’ampli pour en extraire une modulation au niveau ligne alimentant directement la console de mixage, comme sur l’illustration ci-contre. Vous retrouverez dans le tableau des micros le choix de DI de nos invités.