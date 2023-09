Cahier technique #3 : Sonorisation, mode d’emploi

Il est de retour, dans sa nouvelle version : Cahier technique n°3 : Sonorisation, mode d’emploi, 2ème édition.

Déjà 2500 exemplaires vendus !

Concerts, événementiel, clubs, théâtres, conférences..

La sonorisation est une activité de prototype. Chaque situation est inédite. Que l’on connaisse ou non les lieux de la prestation, les artistes ou intervenants à sonoriser, ou le kit de matériel déployé, l’éventail des paramètres, pour la plupart variables, devra être considéré lors de chaque date comme faisant partie d’une nouvelle alchimie, avec laquelle il faudra composer pour arriver au résultat souhaité.

Issu d’une expérience sur le terrain de plus de trente ans, ce guide illustré aborde la sonorisation suivant un angle pratique et concret. De la préparation au choix de la solution de diffusion, de l’installation sur place aux relations avec les équipes techniques et artistiques, du mixage au démontage, chaque phase est décrite par l’exemple dans un langage accessible à tous les passionnés de son.