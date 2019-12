l’auteur : THIERRY MALET

Compositeur / arrangeur

Dès l’âge de 7 ans, il étudie le piano au conservatoire de Paris où il reçoit des cours d’harmonie et de composition. Dix années toutefois seront nécessaires avant qu’à l’école de Claude Bolling, il ne découvre sa véritable passion, l’écriture de musiques de film. Afin de mieux comprendre l’acoustique musicale, il intègre l’école des Arts et Métiers et développe la toute première guitare numériques MIDI. Il achèvera sa formation cinq ans plus tard par un doctorat en acoustique à l’Université de Sheffield en Angleterre.

Fort de son expérience, il rentre en France en 1994 et réalise rapidement plusieurs musiques originales pour des reportages et des documentaires télévisés avant de signer des musiques de film pour le cinéma français et américain. En 1995, il fonde sa propre société de production exécutive musicale afin d’obtenir une parfaite maîtrise de ses enregistrements.

En 2005, grâce au film musical « Imago », récompensé par la caméra d’or au festival de Cannes, il reçoit le prix SACEM de la meilleure musique de film et une nomination aux Oscars.

Si Thierry Malet fête aujourd’hui ses 15 ans de collaboration avec the City of Prague Philharmonic Orchestra, il a surtout participé à plus de 100 documentaires et plus de 200 fictions TV et au cinéma.