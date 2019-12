Avec la multiplication des possibilités en matière de production, de collaboration, de distribution et de diffusion, la musique vit une époque formidable. Elle est, comme toujours, à l’avant-garde de changements majeurs (diffusion sur internet, blockchain, cryptomonnaies, économie de l’attention et du partage…) qui sont autant de risques que d’opportunités.

Des fondamentaux de la propriété intellectuelle aux mécanismes de rémunération des auteurs et des artistes, en passant par les subtilités du dépôt des œuvres et de la fiscalité, ce guide aborde l’ensemble des aspects juridiques de la musique. Il répond aux questions que doivent se poser le musicien et le producteur, soucieux d’exercer leur passion dans les meilleures conditions, et leur donne les clés pour mieux appréhender le monde de demain.