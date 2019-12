Le sampling : la dernière grande révolution musicale du XXe siècle ! Rarement une technique aura bouleversé la pratique de la musique autant que le sampling. En démocratisant la création et la production et en remettant en question l’ensemble de ses codes, le sampling est devenu un mode d’expression incontournable qui a contribué à propulser de manière planétaire la vague des DJ et des beatmakers et participé à l’avènement de la MAO et du home-studio.

Rejoignez le nombre grandissant des adeptes du sampling à travers le monde grâce à ce guide synthétique qui en présente tous les aspects pratiques : équipements, logiciels, spécificités techniques et artistiques, mise en œuvre et méthodologie…

Avec lui, vous apprendrez à reproduire un instrument de A à Z, à préparer votre propre kit de percussions ou encore à éditer un échantillon. Le sampling n’aura ainsi plus de secret pour vous !