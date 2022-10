Caisson de basses intelligent PK Sound T218

Le fabricant PK Sound est réputé pour ses line array à angulation motorisée. Il a introduit le subwoofer T218 avec DSP intégré, amplification de classe D et réseau permettent l’identification et la configuration automatiques dans le logiciel PK.dynamics via une simple connexion multibroche. Deux HP longue excursion de 18’’ à radiation directe bass-reflex assurent un niveau crête de 144 dB de 25 à 100 Hz. Le rigging intégré permet d’accrocher jusqu’à 16 T218 dans une colonne. Son profil bas permet au T218 de se glisser sous n’importe quelle scène et de se ranger efficacement pour le transport, ce qui le rend également adapté aux applications d’installation. ■