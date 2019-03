CAISSON DE BASSES NEUMANN KH 750

Destiné aux petites salles et à même de compléter les systèmes de monitoring studio Neumann KH 80 DSP, le KH 750 DSP possède un gestionnaire de basses flexible, pour une utilisation dans différentes configurations système, des entrées analogiques et numériques symétriques, quatre modes de routage et des contrôles acoustiques adaptables. Le transducteur à longue course de 10” – protégé par une grille – comporte un moteur de conception linéaire et un panier en acier moulé. Le caisson renforcé est de conception fermée et apporte la réponse transitoire la plus rapide possible. L’entrée numérique 192 kHz/24 bits accepte les signaux AES3 et S/P-DIF. L’appli Neumann.Control donne accès à des fonctions bonus. ■