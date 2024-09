Genelec introduit le 3440A dans sa gamme Smart IP. Les fonctions d’alimentation, d’audio et de gestion sont assurées via un câble CAT standard, et peuvent être combinées sur un réseau.

La gamme est compatible avec les flux Dante et AES67, et alimentée via les formats PoE ou PoE+ (Power-over-Ethernet). Bénéficiant de l’alimentation et de l’audio sur IP, le connecteur RJ45 du 3440A permet d’accéder au Smart IP Manager pour la gestion des zones, des haut-parleurs et des canaux audio, la surveillance et l’égalisation.

Il intègre un haut-parleur de 165 mm, un amplificateur de 70 W, et offre une réponse en fréquence de 35 à 120 Hz. Il peut produire jusqu’à 106 dB SPL et propose un mode veille à faible consommation.