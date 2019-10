CALI : DISCRÉTION ASSURÉE

Les Cali424 et Cali660 de Audac sont des haut-parleurs de plafond coaxiaux à deux voies, composés d’un HP conique de 4 ou 6,5”, associés à un tweeter à dôme souple de 1” équipé d’un plug de phase pour la réponse hors axe. Ils bénéficient du système de montage breveté SafeLatch, dont les bras se verrouillent automatiquement une fois insérés dans le trou de découpe. Cela permet à l’installateur d’avoir les mains libres pour le placement directionnel et le serrage de la fixation. Ces enceintes de plafond ont un dôme arrière qui maintient les performances et la qualité du son constants, protégeant les composants contre la poussière. La conception du gril sans bordure (TwistFix) offre un assemblage simple mais solide et une transition totalement transparente du gril au plafond. ■