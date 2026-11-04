Type RT
La Calrec Type RT est une solution de mixage audio destinée aux environnements professionnels de radiodiffusion et de télévision. Son architecture modulaire basée sur les réseaux IP permet d’adapter les surfaces de contrôle aux besoins des opérateurs et aux contraintes des installations. Pensée pour les workflows broadcast modernes, elle facilite la gestion des sources audio, le routage des signaux et les opérations de production. Son approche flexible répond aux exigences des studios, des régies et des infrastructures de diffusion souhaitant conjuguer ergonomie, évolutivité et intégration réseau.