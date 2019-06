Cameo OPUS S5

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI.

Nous recevons l’Opus S5 dans un carton, lui-même glissé dans un emballage carton et inséré dans un sac plastique, le tout lové dans une coque polystyrène. Il me semble que, par les temps qui courent, les constructeurs seraient bien inspirés de limiter tous ces éléments d’emballage. C’est un coup de gueule qui ne vise pas qu’Adam Hall, évidemment, mais il fallait que je le mentionne, et je continuerai. Une fois extrait de toutes ces peaux de cartons et de plastiques, nous trouvons un projecteur de taille modeste avec une belle lentille de 130 mm.

Ses dimensions restreintes et sa masse slim line de 22 kg (!) autorisent une manipulation sans effort par une seule personne. Ce projecteur, comme ses frères de gamme, est très élégant et équipé de manière quasi exhaustive. Le pan et le tilt sont verrouillables, la connectique est complète, tout en Neutrik, avec du XLR trois et cinq points, du Powercon True One, du RJ45, le tout en entrée et sortie, un porte-fusible et, surtout, une antenne dédiée à la réception de W-DMX de Wireless Solution.

C’est complet, tout terrain et efficace. De l’autre côté de la base, un bel écran OLED sur batterie, tactile et simple d’usage, est accompagné de six boutons efficaces. Sa carrosserie est soignée, elle semble solide et, aussi bien sur la tête que sur la base, le combo métal plastique ne dépareille pas. Ah oui, l’Opus est livré avec deux sacs plastiques de plus comprenant une alim Powercon True One et deux omégas. Un manuel d’utilisateur, en six langues, s’il vous plaît, est fourni avec l’appareil. Cette pierre de Rosette délivre toutes les instructions nécessaires, avec une traduction de qualité, ce qui facilite amplement la découverte du produit. C’est assez rare pour être mentionné.