Il s’agit de sa lyre asservie à LED la plus puissante à ce jour. Ce modèle haut de gamme est une lyre asservie de type Profile dotée d’un moteur LED à lumière blanche d’une puissance de 1 400 watts qui génère un flux lumineux de 50 000 lumens. Elle combine une lentille frontale de 193 millimètres, une plage de zoom de 5° à 55°, deux roues de gobos rotatives, une roue d’animation, un iris et un système de couteaux assurant une rotation sur +/-60°. La lyre offre également un mélange de couleurs CMJ amélioré, notamment des rouges intenses, un filtre CTO linéaire et deux frost de 1° à 5°. Malgré tout, elle n’est que légèrement plus grande et lourde que le modèle précédent.