CAMEO SÉRIE FLAT PRO G2

Avec ses LEDs de 10 W et sa fréquence réglable du signal PWM de 650 Hz à 25 kHz, la gamme possède une puce de calibrage LED intégrée pour des couleurs diffusées sans divergences en combinaison avec plusieurs Flat Pro G2. Les projecteurs Par polyvalents sont parachevés par la fonction brevetée EZChase (DMX Delay) pour des effets de chenillard sans commande externe. La poignée est intégrée au boîtier métallique compact et l’écran OLED est doté de commandes tactiles. Le refroidissement se fait par convection et les options de branchement sur les entrées et sorties sont compatibles Neutrik True et sur les embases DMX à trois broches IP 65. Elles peuvent être équipées en option d’un pivot TV rabattable de 16 mm basé sur la technologie brevetée Cameo Spin16. ■