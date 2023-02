Camera Lumens VC-TR40

Cette caméra PTZ avec suivi automatique est dotée d’un puissant moteur d’auto-apprentissage. Le modèle utilise l’intelligence artificielle (IA) pour offrir un nouveau niveau de suivi du sujet et de cadrage automatique. La VC-TR40 possède deux caméras. Sa caméra panoramique inférieure analyse en continu toute la vue, permettant à l’appareil d’identifier et de suivre plusieurs personnes. La caméra PTZ 1080p 60ips permet de cadrer et de suivre la première personne qui entre dans le champ, en utilisant le mécanisme d’orientation silencieux et le zoom optique x20. La caméra peut suivre une nouvelle personne via la télécommande, l’interface Web de l’appareil photo ou en utilisant le suivi des gestes de Lumens. ■