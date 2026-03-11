sonomag
Candidatures pour l’École de la Philharmonie

11 Mar 2026 | News Divers

L’École de la Philharmonie forme les futurs producteurs et managers de scènes musicales. D’une durée d’un an, la formation est destinée aux jeunes de 20 à 26 ans souhaitant se professionnaliser dans la production de spectacle vivant dans le secteur musical. Programme en immersion au sein de la Philharmonie : cours, études de cas, séminaires, master-classes et conférences. Expérimentations sur le terrain dans trois territoires pilotes : Évian-les-Bains, Marseille et Nantes, ainsi que l’élaboration d’un projet de production musicale concret en fin de parcours.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail à ecole@philharmoniedeparis.fr avant le 17 avril 2026. La scolarité de la formation initiale est entièrement gratuite.

Plus d’information : https://philharmoniedeparis.fr/fr/lecole

