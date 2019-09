CAP SUR LA VoIP

La carte RVON+ ajoute le protocole de voix sur IP (VoIP) aux produits RTS Adam/Adam-M. Elle constitue une solution intégrée permettant de connecter une matrice intercom sur des réseaux IP standards en prenant en charge 16 à 32 canaux audio bidirectionnels, ainsi que les données des panneaux d’ordre. Remplaçable à chaud et prenant en charge des options configurables via le logiciel de IPedit VoIP de RTS, la carte prend également en charge les panneaux d’ordre distants, les connexions audio entre matrices via Odin, RVON+, RVON-16, RVON-8 ou RVONI/O, ainsi que les panneaux d’ordre virtuels via VoIP. Une connexion série DB-9 est disponible pour les connexions de port « Pass-Thru » RS232 ou RS-485. ■