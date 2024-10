Eurocom a joué un rôle clé dans la transformation technologique des radios NRJ et Chérie FM, en les faisant passer des technologies analogiques au numérique, avec une solution alliant consoles audio et audio sur IP. Un travail en profondeur a été réalisé sur le câblage du nodal technique. Une grande partie des installations a été revue, optimisée, et de nombreux câbles devenus obsolètes ont été supprimés. Dans le cadre de cette modernisation, deux consoles DHD SX2 ont été installées, ainsi qu’un réseau conforme au standard AES67, garantissant une interopérabilité optimale pour les flux audionumériques.