Conçue par l’architecte Louis Naidorf du cabinet Welton Becket Associates, la Capitol Tower est un bâtiment de 13 étages situé à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard. Elle abrite le label de disques américain Capitol, fondé en 1942 par Johnny Mercer, Buddy DeSylva et Glenn E. Wallichs.

Ce fut le premier du genre basé sur la côte ouest du pays. Depuis 2012, il est la propriété d’Universal Music Group. La relation entre les studios Capitol et Abbey Road Studios, à Londres, existe bel et bien. La construction de la tour a commencé peu de temps après que la maison de disques britannique EMI a acquis Capitol Records en tant que filiale nord-américaine, en 1955. L’édifice a été achevé en avril 1956.

Pour la petite histoire, EMI, acronyme d’Electric & Musical Industries, est le nom initial d’Abbey Road, abandonné en 1970 après que les Beatles ont popularisé le célèbre passage piéton sur leur album éponyme.

En soixante-quatre ans, Capitol Studios a vu passer les artistes les plus célèbres, de Nat King Cole (qui inaugura le studio) à Frank Sinatra, Michael Jackson, Dean Martin et Barbra Streisand, en passant par The Beach Boys et Paul McCartney. La liste est loin d’être exhaustive, et les nombreuses photos noir et blanc qui tapissent les murs des couloirs sont là pour en témoigner. En plus des sessions d’enregistrement traditionnelles pop et musique classique, les studios demeurent le lieu de nombreux tournages de clips vidéo, d’émissions TV et de documentaires. Capitol a accueilli les Oscars pendant les deux dernières décennies pour les pré-enregistrements orchestraux des cérémonies.