Bonne nouvelle pour les actifs contraints de parcourir de longues distances en voiture pour travailler : l’aide carburant destinée aux « grands rouleurs », mise en place au printemps 2026 face à la hausse des prix à la pompe, est prolongée jusqu’à la fin de l’année et revalorisée.

Alors que le dispositif devait prendre fin le 30 septembre, il est reconduit pour octobre, novembre et décembre 2026. Autre évolution notable : son montant double. Fixée jusqu’ici à 50 € pour trois mois, l’indemnité atteint désormais 100 € pour le dernier trimestre. Les personnes ayant déjà bénéficié de l’aide pour la période d’avril à septembre n’auront aucune démarche supplémentaire à effectuer : le nouveau versement sera automatique.

Le dispositif s’adresse aux personnes résidant en France, fiscalement domiciliées dans le pays en 2024 et nées avant le 1er janvier 2009, et qui utilisent leur véhicule pour leurs déplacements professionnels.

Pour être considéré comme « grand rouleur », il faut parcourir au moins 15 km entre son domicile et son lieu de travail, soit 30 km aller-retour, ou effectuer au moins 8 000 km par an dans le cadre professionnel, trajets domicile-travail inclus.

Une condition de ressources s’applique également : le revenu fiscal de référence 2024 ne doit pas excéder 16 880 € par part. À compter d’octobre, le dispositif est ainsi accessible, sous réserve des autres critères requis, à une personne seule gagnant jusqu’à 2 035 € nets par mois, à un couple avec un enfant percevant jusqu’à 4 070 € nets ou encore à un couple avec deux enfants disposant de revenus allant jusqu’à 6 100 € nets.

L’aide est réservée aux véhicules à deux, trois ou quatre roues, à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, régulièrement assurés et utilisés pour travailler.

Sont en revanche exclus les véhicules électriques ou à hydrogène, les véhicules agricoles, les poids lourds, certains quadricycles ainsi que les véhicules de fonction et de service.

Les nouveaux bénéficiaires doivent commencer par vérifier leur situation à l’aide du simulateur proposé par l’administration fiscale. S’ils sont éligibles, ils peuvent ensuite compléter leur demande en renseignant notamment leur numéro fiscal, l’immatriculation du véhicule et les références de la carte grise.

L’indemnité est généralement versée dans les dix jours suivant la demande sur le compte bancaire connu de l’administration. Une seule aide peut être accordée par personne et pour un même véhicule.

À retenir : les justificatifs établissant le droit à l’indemnité doivent être conservés pendant cinq ans. L’administration fiscale peut en effet contrôler a posteriori le respect des critères d’attribution et demander les pièces correspondantes.