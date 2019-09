CarmenCita

Il existe actuellement deux solutions pour transformer l’acoustique d’une salle : de façon passive, comme le fut l’espace de projection de l’Ircam dans sa version originelle, ou de façon active. C’est cette dernière technologie que nous allons regarder de près aujourd’hui. Opéra, chorale, musique de chambre, orchestres, théâtre, tous les styles acoustiques ont besoin de lieux adaptés à leur représentation. Cependant, les budgets manquent souvent pour entretenir des bâtiments et des salles de spectacle dédiés à chaque expression artistique. Le CSTB a donc travaillé à l’élaboration d’un système actif, ajustant en temps réel les caractéristiques d’une salle afin d’en modifier la réverbération naturelle. Ici, le son est capté par des micros disséminés dans la salle, retraité et réinjecté par des haut-parleurs. Le but est de recréer un espace virtuel aux surfaces recalculées. Il est ainsi possible d’ajouter de la réverbération afin de donner de l’ampleur à une salle de théâtre, dont l’acoustique sèche est d’ordinaire peu adaptée à la musique acoustique. Notez qu’en mode « actif », il est mathématiquement difficile, voire impossible, de faire le contraire. On ne transformera pas le son d’une cathédrale en chambre anéchoïque !