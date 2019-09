Carnet de route : Tahiti

Situé au beau milieu de l’océan Pacifique, à plus de 15 000 kilomètres de la métropole, Tahiti jouit d’un patrimoine naturel éblouissant de richesse et de diversité. L’île principale de Polynésie française est également une magnifique perle de culture. Celle de la musique, de la fête, du spectacle, du partage, tout simplement. Mais comme tout joyau, elle n’en reste pas moins extrêmement fragile. Bien que disposant d’un gouvernement local autonome, l’Etat français y est omniprésent, apportant son aide, mais également ses directives, qui trouveraient facilement leur place sur une pancarte au milieu d’un rond-point, un samedi en France… Derrière ce décor de carte postale, c’est la passion et la détermination des amoureux de l’île, locaux et expatriés, qui mettent tout en œuvre pour offrir à leurs visiteurs une expérience de vie inoubliable. Et parmi eux nos collègues professionnels du spectacle. Il était donc naturel de faire la lumière sur ces hommes de l’ombre, leur quotidien, leur mode de fonctionnement. Ils exercent les mêmes métiers que nous et, dans leurs yeux, brille la même flamme.