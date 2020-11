CARS ÉQUIPÉS EN CALREC ARTEMIS

La crise actuelle n’a pas freiné AMP Visual TV dans ses projets. La société vient de mettre en service deux nouveaux cars vidéo, les Millenium 3 et 4, avec la collaboration de Vidélio Média. Les deux cars sont équipés chacun d’une console Calrec Artemis 56 faders disposant d’un grand choix d’entrées/sorties et incluant quatre liaisons Dante ainsi que 512 canaux IP en AES67/SMPTE-2110 avec l’interface Calrec Hydra2-AoIP. Le système d’écoute est prévu en Atmos avec la série Genelec The Ones 8341, 8331 et sub 7660. La visualisation des niveaux audio est contrôlée par un RTW TM7 Dante avec l’option Immersive Sound, qui permet une visualisation de l’espace sonore. ■