CARS VIDÉO CALREC

France Télévisions dispose d’un certain nombre de petits cars vidéo destinés à des captations diverses. La conception de ces structures datant de 2003, il était devenu nécessaire de renouveler certains équipements et de passer au numérique. Pour la console, après appel d’offres, le groupe a choisi la Calrec Brio, qui répondait parfaitement au cahier des charges. Compacte, elle offre 36 faders dans moins de 90 cm de large, avec tous les types de connexion audio possibles. La facilité d’utilisation permet un apprentissage très rapide et une polyvalence pour faire face à toutes les situations. L’installation de ces cars a été réalisée par la société CVS. ■