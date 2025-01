La carte PY64-D étend la connexion Dante sur les tables de mixage de la série DM7 avec des fonctions de convertisseur de fréquence d’échantillonnage (SRC).

En reliant les connecteurs Dante intégrés de la DM7 et ceux de la carte PY64-D à différents réseaux Dante, la console peut être utilisée comme pont entre les deux, offrant ainsi une option sécurisée. Les modes Sync On et Off sont disponibles, les réglages étant effectués à partir de la console. La PY64-D offre 64 entrées/sorties à 96 kHz avec des connecteurs primaires et secondaires. La carte d’interface PY64-D nécessite le micrologiciel de version 1.60 ou ultérieure.