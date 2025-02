La dernière mise à jour du micrologiciel pour Yamaha DM7 est disponible, ainsi que la carte d’interface polyvalente PY64-D Dante. La version 1.60 du firmware permet de contrôler à distance AFC Image afin de créer des flux de travail efficaces pour des expériences audio immersives dans l’environnement live. Il ajoute également le panoramique et le monitoring surround 5.1 à l’extension de l’ensemble broadcast de la DM7.

La carte PY64-D étend la connexion Dante avec un SRC, assurant des connexions directes pour des systèmes complexes, y compris des appareils utilisant des fréquences d’échantillonnage différentes. Les modes SRC On et Off sont commutés à partir de la console DM7.